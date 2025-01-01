О нас

Популярные треки

1

Трек Georges Bizet: Toreador: Votre toast

Georges Bizet: Toreador: Votre toast

Giuseppe Altomare

,

Elisabetta Maschio

7:48

2

Трек Or che d'orrido verno: Recitative. Pur fra tanta mia pena

Or che d'orrido verno: Recitative. Pur fra tanta mia pena

Nicola Porpora

,

Stefania Donzelli

,

Orchestra da camera Benedetto Marcello

,

Elisabetta Maschio

,

Massimo Mercelli

1:26

3

Трек Or che d'orrido verno: Aria. Lungi dal ben che s'ama

Or che d'orrido verno: Aria. Lungi dal ben che s'ama

Nicola Porpora

,

Stefania Donzelli

,

Orchestra da camera Benedetto Marcello

,

Elisabetta Maschio

,

Massimo Mercelli

13:55

4

Трек Or che d'orrido verno: Recitative. Or che d'orrido verno

Or che d'orrido verno: Recitative. Or che d'orrido verno

Nicola Porpora

,

Stefania Donzelli

,

Orchestra da camera Benedetto Marcello

,

Elisabetta Maschio

,

Massimo Mercelli

2:13

5

Трек Or che d'orrido verno: Minuetto

Or che d'orrido verno: Minuetto

Nicola Porpora

,

Stefania Donzelli

,

Orchestra da camera Benedetto Marcello

,

Elisabetta Maschio

,

Massimo Mercelli

1:09

6

Трек Or che d'orrido verno: Sinfonia

Or che d'orrido verno: Sinfonia

Nicola Porpora

,

Stefania Donzelli

,

Orchestra da camera Benedetto Marcello

,

Elisabetta Maschio

,

Massimo Mercelli

1:59

7

Трек Flute Concerto No. 1 in G Major: III. Allegro

Flute Concerto No. 1 in G Major: III. Allegro

Lionardo Oronzo Salvatore de Leo

,

Orchestra da camera Benedetto Marcello

,

Elisabetta Maschio

,

Massimo Mercelli

4:59

8

Трек Flute Concerto No. 1 in G Major: II. Largo

Flute Concerto No. 1 in G Major: II. Largo

Lionardo Oronzo Salvatore de Leo

,

Orchestra da camera Benedetto Marcello

,

Elisabetta Maschio

,

Massimo Mercelli

4:49

9

Трек Flute Concerto No. 1 in G Major: I. Allegro

Flute Concerto No. 1 in G Major: I. Allegro

Lionardo Oronzo Salvatore de Leo

,

Orchestra da camera Benedetto Marcello

,

Elisabetta Maschio

,

Massimo Mercelli

4:54

10

Трек Flute Concerto No. 2 in G Major: IV. Allegro

Flute Concerto No. 2 in G Major: IV. Allegro

Lionardo Oronzo Salvatore de Leo

,

Orchestra da camera Benedetto Marcello

,

Elisabetta Maschio

,

Massimo Mercelli

4:56

11

Трек Flute Concerto No. 2 in G Major: III. Largo cantabile

Flute Concerto No. 2 in G Major: III. Largo cantabile

Lionardo Oronzo Salvatore de Leo

,

Orchestra da camera Benedetto Marcello

,

Elisabetta Maschio

,

Massimo Mercelli

3:15

12

Трек Flute Concerto No. 2 in G Major: II. Allgero

Flute Concerto No. 2 in G Major: II. Allgero

Lionardo Oronzo Salvatore de Leo

,

Orchestra da camera Benedetto Marcello

,

Elisabetta Maschio

,

Massimo Mercelli

6:04

Альбомы

Релиз Leo: Flute Concertos Nos. 1 & 2 - Porpora: Or che d'orrido verno
Leo: Flute Concertos Nos. 1 & 2 - Porpora: Or che d'orrido verno2013 · Stefania Donzelli, Orchestra da camera Benedetto Marcello, Elisabetta Maschio, Massimo Mercelli
Релиз Intermezzi e Ouvertures
Intermezzi e Ouvertures2011 · Elisabetta Maschio, Marco Pace, Giovanni Di Stefano
Релиз Il fanatico in berlina
Il fanatico in berlina2002 · Elisabetta Maschio, Giovanni Paisiello
Релиз Renato Bruson & Friends
Renato Bruson & Friends2001 · Roberta Canzian, Renato Bruson, Elisabetta Maschio, Γιοβάννα, Francesca Patané
Релиз Verdi: Falstaff
Verdi: Falstaff1999 · Elisabetta Maschio
Релиз Donizetti: Lucia di Lammermoor
Donizetti: Lucia di Lammermoor1999 · Elisabetta Maschio, Coro Teatro Verdi Di Padova, Danilo Rigosa
Релиз Leonardo vinci : L'ammalato immaginario
Leonardo vinci : L'ammalato immaginario1999 · Massimo Tarducci, Leonardo Scagliocca, Elisabetta Maschio, Silvia Bossa, Chiara Di Dino

