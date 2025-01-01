Видный на дабстеп-сцене проект, берущий начало в городе Сан-Хосе (Калифорния, США) все время, начиная от создания, курировал единственный человек - некто Danny B. Первый сценичный опыт Danny B состоялся в марте 2010 года на совместном концерте с Excision. На данный момент дискография описывается одноименным альбомом ('NiT GriT') и двумя EP: 'Heavy Machinery' и 'Pedro The Destroyer'. Официальный сайт NiT GriT отсутствует.