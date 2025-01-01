О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Артист

Nit Grit

15 подписчиков

Видный на дабстеп-сцене проект, берущий начало в городе Сан-Хосе (Калифорния, США) все время, начиная от создания, курировал единственный человек - некто Danny B. Первый сценичный опыт Danny B состоялся в марте 2010 года на совместном концерте с Excision. На данный момент дискография описывается одноименным альбомом ('NiT GriT') и двумя EP: 'Heavy Machinery' и 'Pedro The Destroyer'. Официальный сайт NiT GriT отсутствует.
Трек Hyphycide

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Hyphycide

Nit Grit

ТОП АЛЬБОМ

Babylon (Minnesota Remix)

Релиз Babylon (Minnesota Remix)
Nit Grit
Волна по артисту
Волна по артисту
Волна по артисту

Волна по артисту


Nit Grit и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Hyphycide

Hyphycide

Nit Grit

4:56

2

Трек Not Our Time

Not Our Time

Nit Grit

3:43

3

Трек Sixteen Hungry Ghosts

Sixteen Hungry Ghosts

Nit Grit

3:01

4

Трек This Old Heart

This Old Heart

Nit Grit

4:04

5

Трек Youu

Youu

Nit Grit

2:48

6

Трек Bomber

Bomber

Nit Grit

3:03

7

Трек Safe Distance

Safe Distance

Nit Grit

3:37

8

Трек Midnight Districts (Sabi's Song)

Midnight Districts (Sabi's Song)

Nit Grit

4:44

9

Трек Technical Touch, Pt. 2

Technical Touch, Pt. 2

Nit Grit

3:24

10

Трек Know Us - Nit Grit Remix

Know Us - Nit Grit Remix

Nit Grit

,

Jillian Ann

,

Love

,

Light

4:56

11

Трек Distress Signals

Distress Signals

Nit Grit

3:47

12

Трек Babylon - Minnesota Remix

Babylon - Minnesota Remix

Nit Grit

5:31

Альбомы

Релиз Nit Grit
Nit Grit2009 · Nit Grit

Похожие артисты

Nit Grit
Артист

Nit Grit

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож