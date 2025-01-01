Артист
Suzanne Ciani
Имя американской исполнительницы и композитора Сьюзан Чани прочно вошло в число тех, без которых современная музыка просто немыслима. Будучи звездой мирового уровня, в послужном списке которой уже одиннадцать сольных альбомов, участие в создании многочисленных саундтреков для кино и телевидения, а также книг с партитурами для фортепиано, Сьюзан Чани не раз удостаивалась престижнейших наград. Например только на "Грэмми" она номинировалась четыре раза (в 1988, 1991...
Альбомы
Golden Apples of the Sun2023 · Suzanne Ciani, Jonathan Fitoussi
A Sonic Womb: Live Buchla Performance at Lapsus2020 · Suzanne Ciani
Music For Denali2020 · Suzanne Ciani
Improvisation on Four Sequences Live at Festival Antigel2020 · Suzanne Ciani
Flowers Of Evil2019 · Suzanne Ciani
LIVE Quadraphonic2018 · Suzanne Ciani
FRKWYS Vol. 13: Sunergy2016 · Suzanne Ciani, Kaitlyn Aurelia Smith
Silver Ship2005 · Suzanne Ciani
Pure Romance2003 · Suzanne Ciani
Meditations for Dreams, Relaxation, and Sleep2002 · Suzanne Ciani
Pianissimo III2001 · Suzanne Ciani
Turning1999 · Suzanne Ciani
Suzanne Ciani and the Wave:Live!1997 · Suzanne Ciani
Pianissimo II1995 · Suzanne Ciani
Dream Suite1994 · Suzanne Ciani