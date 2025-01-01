О нас

Артист

Suzanne Ciani

39 подписчиков

Артист

Suzanne Ciani

39 подписчиков

Имя американской исполнительницы и композитора Сьюзан Чани прочно вошло в число тех, без которых современная музыка просто немыслима. Будучи звездой мирового уровня, в послужном списке которой уже одиннадцать сольных альбомов, участие в создании многочисленных саундтреков для кино и телевидения, а также книг с партитурами для фортепиано, Сьюзан Чани не раз удостаивалась престижнейших наград. Например только на "Грэмми" она номинировалась четыре раза (в 1988, 1991...
Трек Time Stops

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Time Stops

Mark Gorenstein

ТОП АЛЬБОМ

FRKWYS Vol. 13: Sunergy

Релиз FRKWYS Vol. 13: Sunergy
Suzanne Ciani
Suzanne Ciani и другие похожие артисты

Популярные треки

#

Название

Альбом

1

Трек Time Stops

Time Stops

Mark Gorenstein

,

Joel Spiegelman

,

Suzanne Ciani

,

Young Russia Orchestra

The Ultimate Most Relaxing New Age Piano In The Universe

4:26

2

Трек When Love Dies

When Love Dies

Suzanne Ciani

Pianissimo

3:49

3

Трек Tide Pools

Tide Pools

Suzanne Ciani

Zen Zone Vol.1

4:28

4

Трек Anthem

Anthem

Suzanne Ciani

The Private Music Of Suzanne Ciani

3:55

5

Трек Eagle

Eagle

Suzanne Ciani

Pianissimo II

4:08

6

Трек Wine Dark Sea (Original Version Mix)

Wine Dark Sea (Original Version Mix)

Suzanne Ciani

Satin Love (Luxury Jazz Music for Fine Dine & Lounge)

4:10

Альбомы

Релиз Golden Apples of the Sun
Golden Apples of the Sun2023 · Suzanne Ciani, Jonathan Fitoussi
Релиз A Sonic Womb: Live Buchla Performance at Lapsus
A Sonic Womb: Live Buchla Performance at Lapsus2020 · Suzanne Ciani
Релиз Music For Denali
Music For Denali2020 · Suzanne Ciani
Релиз Improvisation on Four Sequences Live at Festival Antigel
Improvisation on Four Sequences Live at Festival Antigel2020 · Suzanne Ciani
Релиз Flowers Of Evil
Flowers Of Evil2019 · Suzanne Ciani
Релиз LIVE Quadraphonic
LIVE Quadraphonic2018 · Suzanne Ciani
Релиз FRKWYS Vol. 13: Sunergy
FRKWYS Vol. 13: Sunergy2016 · Suzanne Ciani, Kaitlyn Aurelia Smith
Релиз Silver Ship
Silver Ship2005 · Suzanne Ciani
Релиз Pure Romance
Pure Romance2003 · Suzanne Ciani
Релиз Meditations for Dreams, Relaxation, and Sleep
Meditations for Dreams, Relaxation, and Sleep2002 · Suzanne Ciani
Релиз Pianissimo III
Pianissimo III2001 · Suzanne Ciani
Релиз Turning
Turning1999 · Suzanne Ciani
Релиз Suzanne Ciani and the Wave:Live!
Suzanne Ciani and the Wave:Live!1997 · Suzanne Ciani
Релиз Pianissimo II
Pianissimo II1995 · Suzanne Ciani
Релиз Dream Suite
Dream Suite1994 · Suzanne Ciani

Похожие артисты

Suzanne Ciani
Артист

Suzanne Ciani

Alexandra Hamilton-Ayres
Артист

Alexandra Hamilton-Ayres

Ben Lukas Boysen
Артист

Ben Lukas Boysen

Clarice Jensen
Артист

Clarice Jensen

Relaxing Instrumental Jazz Academy
Артист

Relaxing Instrumental Jazz Academy

Lucid Dreaming World-Collective Unconscious Mind
Артист

Lucid Dreaming World-Collective Unconscious Mind

Reykjavík Recording Orchestra
Артист

Reykjavík Recording Orchestra

Niklas Paschburg
Артист

Niklas Paschburg

Hugar
Артист

Hugar

Atli Örvarsson
Артист

Atli Örvarsson

Judy Kang
Артист

Judy Kang

Prism Quartet
Артист

Prism Quartet

Donald Nally
Артист

Donald Nally