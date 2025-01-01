Артист
Pink Anderson
31 подписчик
Пинкни Андерсон (Pinkney Anderson) появился на свет 12 февраля 1900 года в городке Лоуренс в Южной Каролине. Городок этот лежал в тридцати милях южнее более крупного Спартанбурга. Возможно, уже в детстве мудреное имя Пинкни приятели сократили до более понятного Пинк, под которым он и стал известен в дальнейшем. Пинку, было десять лет, когда в Спартанбурге, куда перебралась семья Андерсонов, ему дал первые уроки игры на гитаре местный блюзмен по имени Джо Уикс. Почти сразу Пинк начал применять полученные знания на практике: играл и пел за гроши на улицах Спартанбурга.
Волна по артисту
Pink Anderson и другие похожие артисты
10
4:14
Альбомы
Weeping Willow Blues2021 · Pink Anderson, Baby Tate
Top 30 Classics - The Very Best of Pink Anderson2021 · Pink Anderson
Travelin' Man2021 · Pink Anderson
All The Best2020 · Pink Anderson
Vol..2 - Medicine Show Man2018 · Pink Anderson
Volume 1: Carolina Blues Man2018 · Pink Anderson
Gospel, Blues And Street Songs2015 · Rev. Gary Davis, Pink Anderson
Express Yourself2015 · Pink Anderson
Lets Have A Drink2015 · Pink Anderson
Be With Me2015 · Pink Anderson
The Blues2015 · Pink Anderson
The Mega Collection2015 · Pink Anderson
Big Hit Collection2015 · Pink Anderson
Explore2015 · Pink Anderson
Dateline Rome2015 · Pink Anderson