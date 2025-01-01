О нас

Артист

Pink Anderson

Пинкни Андерсон (Pinkney Anderson) появился на свет 12 февраля 1900 года в городке Лоуренс в Южной Каролине. Городок этот лежал в тридцати милях южнее более крупного Спартанбурга. Возможно, уже в детстве мудреное имя Пинкни приятели сократили до более понятного Пинк, под которым он и стал известен в дальнейшем. Пинку, было десять лет, когда в Спартанбурге, куда перебралась семья Андерсонов, ему дал первые уроки игры на гитаре местный блюзмен по имени Джо Уикс. Почти сразу Пинк начал применять полученные знания на практике: играл и пел за гроши на улицах Спартанбурга.
Популярные треки

1

Трек Try Some of That

Try Some of That

Pink Anderson

2:33

2

Трек My Baby Left Me This Morning (Album Version)

My Baby Left Me This Morning (Album Version)

Pink Anderson

3:39

3

Трек You Don't Know My Mind

You Don't Know My Mind

Pink Anderson

2:39

4

Трек The Titanic

The Titanic

Pink Anderson

2:51

5

Трек Every Day in the Week (Original Mix)

Every Day in the Week (Original Mix)

Pink Anderson

3:47

6

Трек C.C. & O. Blues

C.C. & O. Blues

Pink Anderson

,

Simmie Dooley

3:07

7

Трек Greasy Greens

Greasy Greens

Pink Anderson

2:28

8

Трек Mama Where Did You Stay Last Night (Album Version)

Mama Where Did You Stay Last Night (Album Version)

Pink Anderson

3:46

9

Трек Ain't Nobody Home But Me

Ain't Nobody Home But Me

Pink Anderson

4:16

10

Трек Chicken

Chicken

Pink Anderson

4:14

11

Трек I Got a Woman 'cross Town

I Got a Woman 'cross Town

Pink Anderson

,

Baby Tate

1:54

12

Трек Mama Where Did You Stay Last Night (Original Mix)

Mama Where Did You Stay Last Night (Original Mix)

Pink Anderson

3:48

Альбомы

Релиз Weeping Willow Blues
Weeping Willow Blues2021 · Pink Anderson, Baby Tate
Релиз Top 30 Classics - The Very Best of Pink Anderson
Top 30 Classics - The Very Best of Pink Anderson2021 · Pink Anderson
Релиз Travelin' Man
Travelin' Man2021 · Pink Anderson
Релиз All The Best
All The Best2020 · Pink Anderson
Релиз Vol..2 - Medicine Show Man
Vol..2 - Medicine Show Man2018 · Pink Anderson
Релиз Volume 1: Carolina Blues Man
Volume 1: Carolina Blues Man2018 · Pink Anderson
Релиз Gospel, Blues And Street Songs
Gospel, Blues And Street Songs2015 · Rev. Gary Davis, Pink Anderson
Релиз Express Yourself
Express Yourself2015 · Pink Anderson
Релиз Lets Have A Drink
Lets Have A Drink2015 · Pink Anderson
Релиз Be With Me
Be With Me2015 · Pink Anderson
Релиз The Blues
The Blues2015 · Pink Anderson
Релиз The Mega Collection
The Mega Collection2015 · Pink Anderson
Релиз Big Hit Collection
Big Hit Collection2015 · Pink Anderson
Релиз Explore
Explore2015 · Pink Anderson
Релиз Dateline Rome
Dateline Rome2015 · Pink Anderson

