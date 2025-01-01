О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Артист

Sophia McKenna

0 подписчиков

Трек Handel: Concerto Grosso in G Major, Op. 6, No. 1, HWV 319 - I. A tempo giusto

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Handel: Concerto Grosso in G Major, Op. 6, No. 1, HWV 319 - I. A tempo giusto

Simon Standage
Sophia McKenna

Популярные треки

1

Трек Handel: Concerto Grosso in G Major, Op. 6, No. 1, HWV 319 - I. A tempo giusto

Handel: Concerto Grosso in G Major, Op. 6, No. 1, HWV 319 - I. A tempo giusto

Simon Standage

,

Elizabeth Wilcock

,

Anthony Pleeth

,

David Reichenberg

,

Sophia McKenna

,

Jeremy Ward

,

Robert Woolley

,

The English Concert

,

Trevor Pinnock

1:54

2

Трек Handel: Concerto grosso In D, Op.6, No.5 HWV 323 - 4. Largo

Handel: Concerto grosso In D, Op.6, No.5 HWV 323 - 4. Largo

The English Concert

,

Trevor Pinnock

,

Simon Standage

,

Elizabeth Wilcock

,

Anthony Pleeth

,

Robert Woolley

,

David Reichenberg

,

Sophia McKenna

,

Jeremy Ward

2:01

3

Трек Handel: Concerto grosso In F, Op.6, No.2 HWV 320 - 1. Andante larghetto

Handel: Concerto grosso In F, Op.6, No.2 HWV 320 - 1. Andante larghetto

Simon Standage

,

Elizabeth Wilcock

,

Anthony Pleeth

,

David Reichenberg

,

Sophia McKenna

,

Jeremy Ward

,

Robert Woolley

,

Trevor Pinnock

,

The English Concert

4:06

4

Трек Handel: Concerto grosso In D, Op.6, No.5 HWV 323 - 6. Menuet (un poco larghetto)

Handel: Concerto grosso In D, Op.6, No.5 HWV 323 - 6. Menuet (un poco larghetto)

The English Concert

,

Trevor Pinnock

,

Simon Standage

,

Elizabeth Wilcock

,

Anthony Pleeth

,

Robert Woolley

,

David Reichenberg

,

Sophia McKenna

,

Jeremy Ward

3:30

5

Трек Handel: Concerto grosso In F, Op.6, No.2 HWV 320 - 2. Allegro

Handel: Concerto grosso In F, Op.6, No.2 HWV 320 - 2. Allegro

Simon Standage

,

Elizabeth Wilcock

,

Anthony Pleeth

,

David Reichenberg

,

Sophia McKenna

,

Jeremy Ward

,

Robert Woolley

,

Trevor Pinnock

,

The English Concert

2:24

6

Трек J.S. Bach: Mass in B Minor, BWV 232 / Credo - Et in Spiritum Sanctum

J.S. Bach: Mass in B Minor, BWV 232 / Credo - Et in Spiritum Sanctum

Lloyd Morgan

,

English Baroque Soloists

,

John Eliot Gardiner

,

Sophia McKenna

,

Valerie Darke

5:30

7

Трек Handel: Concerto grosso In G Minor, Op.6, No.6 HWV 324 - 2. A tempo giusto

Handel: Concerto grosso In G Minor, Op.6, No.6 HWV 324 - 2. A tempo giusto

The English Concert

,

Trevor Pinnock

,

Simon Standage

,

Elizabeth Wilcock

,

Anthony Pleeth

,

David Reichenberg

,

Sophia McKenna

,

Jeremy Ward

,

Robert Woolley

1:35

8

Трек Handel: Concerto grosso In G Minor, Op.6, No.6 HWV 324 - 5. Allegro

Handel: Concerto grosso In G Minor, Op.6, No.6 HWV 324 - 5. Allegro

The English Concert

,

Trevor Pinnock

,

Simon Standage

,

Elizabeth Wilcock

,

Anthony Pleeth

,

David Reichenberg

,

Sophia McKenna

,

Jeremy Ward

,

Robert Woolley

2:13

9

Трек Handel: Concerto grosso In F, Op.6, No.2 HWV 320 - 4. Allegro, ma non troppo

Handel: Concerto grosso In F, Op.6, No.2 HWV 320 - 4. Allegro, ma non troppo

Simon Standage

,

Elizabeth Wilcock

,

Anthony Pleeth

,

David Reichenberg

,

Sophia McKenna

,

Jeremy Ward

,

Robert Woolley

,

Trevor Pinnock

,

The English Concert

2:16

10

Трек Handel, Handel: Concerto Grosso in G Major, Op. 6, No. 1, HWV 319 - V. Allegro

Handel, Handel: Concerto Grosso in G Major, Op. 6, No. 1, HWV 319 - V. Allegro

Simon Standage

,

Elizabeth Wilcock

,

Anthony Pleeth

,

David Reichenberg

,

Sophia McKenna

,

Jeremy Ward

,

Robert Woolley

,

Trevor Pinnock

,

The English Concert

2:46

11

Трек Handel: Concerto Grosso in G Minor, Op. 6, No. 6 HWV 324 - IV. Allegro

Handel: Concerto Grosso in G Minor, Op. 6, No. 6 HWV 324 - IV. Allegro

The English Concert

,

Trevor Pinnock

,

Simon Standage

,

Elizabeth Wilcock

,

Anthony Pleeth

,

David Reichenberg

,

Sophia McKenna

,

Jeremy Ward

,

Robert Woolley

2:53

12

Трек Handel: Concerto Grosso in G Major, Op. 6, No. 1, HWV 319 - III. Adagio

Handel: Concerto Grosso in G Major, Op. 6, No. 1, HWV 319 - III. Adagio

Simon Standage

,

Elizabeth Wilcock

,

Anthony Pleeth

,

David Reichenberg

,

Sophia McKenna

,

Jeremy Ward

,

Robert Woolley

,

Trevor Pinnock

,

The English Concert

2:30

Похожие артисты

Sophia McKenna
Артист

Sophia McKenna

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож