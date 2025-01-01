О нас

Humania

Группу Humania собрал в конце 1988 года Билли Карри, бессменный участник Ultravox, после его распада и выпуска своего первого сольного альбома Transportation. Был вновь приглашен Робин Саймон бывший в Ultravox времен Systems Of Romance. Группа просуществовала один год. Из-за сложных отношений с Chrysalis и бывшими участниками Ultravox единственный альбом, записанный в 1989, тогда издать не удалось. Релиз состоялся только в 2006 году. Билли Карри (Billy Currie) — клавишные, бэк-вокал Робин Саймон (Robin Simon) — гитара
1

Трек Persembahan

Persembahan

Humania

Pemuda Indonesia

3:59

2

Трек Waktu Kian Berarti

Waktu Kian Berarti

Humania

Waktu Kian Berarti

4:46

Альбомы

Релиз Waktu Kian Berarti
Waktu Kian Berarti2021 · Humania

