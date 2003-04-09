Артист
Guster
Guster - американская группа альтернативного рока, которая известна ее живыми концертами, юмором, и культом после. Группа сформирована Адамом Гарднером, Раяном Миллером, и Брайеном Розенуоркелем в 1991 Группа осталась "подземной" для своих первых двух альбомов, "Parachute" (1994) и "Goldfly" (1997), но ворвалась в музыкальную индустрию в 1999 с ее третьим альбомом студии, "Lost and Gone Forever", с единственной песней "Fa Fa," который разместился за нее на Adult Top 40.
Альбомы
Ooh La Luxe2025 · Guster
Ooh La La2024 · Guster
Songs You Didn’t Realize You Knew2021 · Guster
Long Nights2021 · Guster
Guster Run Club2021 · Guster
I'm Overexcited2021 · Guster
Happier Songs2021 · Guster
Rainy Day Guster2021 · Guster
Ganging Up On the Sun2021 · Guster
Lazy Love Songs2021 · Guster
Zeno Mountain EP2020 · Guster
OMAGAH! Guster With The Omaha Symphony2020 · Guster
Look Alive2019 · Guster
Live in Knoxville 9/4/032017 · Guster
Evermotion2015 · Guster