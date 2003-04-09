О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Артист

Guster

11 подписчиков

Guster - американская группа альтернативного рока, которая известна ее живыми концертами, юмором, и культом после. Группа сформирована Адамом Гарднером, Раяном Миллером, и Брайеном Розенуоркелем в 1991 Группа осталась "подземной" для своих первых двух альбомов, "Parachute" (1994) и "Goldfly" (1997), но ворвалась в музыкальную индустрию в 1999 с ее третьим альбомом студии, "Lost and Gone Forever", с единственной песней "Fa Fa," который разместился за нее на Adult Top 40.
Трек Satellite

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Satellite

Guster

ТОП АЛЬБОМ

Lazy Love Songs

Релиз Lazy Love Songs
Guster
Волна по артисту
Волна по артисту
Волна по артисту

Волна по артисту


Guster и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Satellite

Satellite

Guster

4:33

2

Трек Long Night

Long Night

Guster

4:44

3

Трек One Man Wrecking Machine

One Man Wrecking Machine

Guster

4:14

4

Трек Keep It Together

Keep It Together

Guster

3:43

5

Трек Say That To My Face

Say That To My Face

Guster

2:49

6

Трек Careful

Careful

Guster

3:42

7

Трек Diane

Diane

Guster

3:46

8

Трек Backyard

Backyard

Guster

2:55

9

Трек Ramona

Ramona

Guster

3:06

10

Трек Amsterdam

Amsterdam

Guster

3:37

11

Трек Homecoming King

Homecoming King

Guster

3:37

12

Трек Architects & Engineers

Architects & Engineers

Guster

2:55

Альбомы

Релиз Ooh La Luxe
Ooh La Luxe2025 · Guster
Релиз Ooh La La
Ooh La La2024 · Guster
Релиз Songs You Didn’t Realize You Knew
Songs You Didn’t Realize You Knew2021 · Guster
Релиз Long Nights
Long Nights2021 · Guster
Релиз Guster Run Club
Guster Run Club2021 · Guster
Релиз I'm Overexcited
I'm Overexcited2021 · Guster
Релиз Happier Songs
Happier Songs2021 · Guster
Релиз Rainy Day Guster
Rainy Day Guster2021 · Guster
Релиз Ganging Up On the Sun
Ganging Up On the Sun2021 · Guster
Релиз Lazy Love Songs
Lazy Love Songs2021 · Guster
Релиз Zeno Mountain EP
Zeno Mountain EP2020 · Guster
Релиз OMAGAH! Guster With The Omaha Symphony
OMAGAH! Guster With The Omaha Symphony2020 · Guster
Релиз Look Alive
Look Alive2019 · Guster
Релиз Live in Knoxville 9/4/03
Live in Knoxville 9/4/032017 · Guster
Релиз Evermotion
Evermotion2015 · Guster

Похожие артисты

Guster
Артист

Guster

ТХЛЕН
Артист

ТХЛЕН

Voliik
Артист

Voliik

DELFIKSTAF
Артист

DELFIKSTAF

i reep
Артист

i reep

r3wenant
Артист

r3wenant

OKTAWA
Артист

OKTAWA

Tana
Артист

Tana

amabrany
Артист

amabrany

Kid Onfroy
Артист

Kid Onfroy

Dee Paris
Артист

Dee Paris

VELIKAN
Артист

VELIKAN

2G SHOOTA
Артист

2G SHOOTA