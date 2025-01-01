Новая надежда финского метала, sympho-black-секстет Shade Empire, был образован уже достаточно давно - в конце 1999 года в городе Куопио, Финляндия. На тот момент в группе было всего три участника: Juha Sirkkia, Eero Mantere и Antti Makkonen. Поиграв несколько месяцев, они почувствовали себя способными на запись демонстрационного CD. 'Throne Of Eternal Night', несмотря на не самое лучшее звучание, получил очень неплохие отклики в андеграунде. Было самое начало 2000 года.