Артист

Shade Empire

150 подписчиков

Новая надежда финского метала, sympho-black-секстет Shade Empire, был образован уже достаточно давно - в конце 1999 года в городе Куопио, Финляндия. На тот момент в группе было всего три участника: Juha Sirkkia, Eero Mantere и Antti Makkonen. Поиграв несколько месяцев, они почувствовали себя способными на запись демонстрационного CD. 'Throne Of Eternal Night', несмотря на не самое лучшее звучание, получил очень неплохие отклики в андеграунде. Было самое начало 2000 года.
Трек Creation Of Death

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Creation Of Death

Shade Empire

ТОП АЛЬБОМ

Omega Arcane

Релиз Omega Arcane
Shade Empire
Shade Empire и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Creation Of Death

Creation Of Death

Shade Empire

Industrial Metal

4:28

Альбомы

Релиз Poetry Of The Ill-Minded
Poetry Of The Ill-Minded2017 · Shade Empire
Релиз Omega Arcane
Omega Arcane2013 · Shade Empire
Релиз Omega Arcane
Omega Arcane2013 · Shade Empire

Похожие артисты

Shade Empire
Артист

Shade Empire

Unanimated
Артист

Unanimated

ICESTORM
Артист

ICESTORM

Destinity
Артист

Destinity

Gates of Ishtar
Артист

Gates of Ishtar

Deals Death
Артист

Deals Death

Stortregn
Артист

Stortregn

Words Of Farewell
Артист

Words Of Farewell

Euphoreon
Артист

Euphoreon

The Devils of Loudun
Артист

The Devils of Loudun

Lahmia
Артист

Lahmia

Kalmah
Артист

Kalmah

Darkest Hour
Артист

Darkest Hour