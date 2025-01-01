О нас

Артист

Melanie Marshall

0 подписчиков

Трек Messiah, HWV 56, Pt. 3: No. 50, O Death, Where Is Thy Sting - No. 51, But Thanks Be to God

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Messiah, HWV 56, Pt. 3: No. 50, O Death, Where Is Thy Sting - No. 51, But Thanks Be to God

Royal Philharmonic Orchestra
Melanie Marshall
Melanie Marshall и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Messiah, HWV 56, Pt. 3: No. 50, O Death, Where Is Thy Sting - No. 51, But Thanks Be to God

Messiah, HWV 56, Pt. 3: No. 50, O Death, Where Is Thy Sting - No. 51, But Thanks Be to God

Royal Philharmonic Orchestra

,

Georg Friedrich Händel

,

John Rutter

,

James Gilchrist

,

The Cambridge Singers

,

Melanie Marshall

3:18

2

Трек Messiah, HWV 56, Pt. 3: No. 49, Then Shall Be Brought to Pass

Messiah, HWV 56, Pt. 3: No. 49, Then Shall Be Brought to Pass

Georg Friedrich Händel

,

John Rutter

,

Robert Quinney

,

Benjamin Bayl

,

Melanie Marshall

,

Tim Gill

0:15

3

Трек Messiah, HWV 56, Pt. 2: No. 36, Thou Art Gone Up on High

Messiah, HWV 56, Pt. 2: No. 36, Thou Art Gone Up on High

Royal Philharmonic Orchestra

,

Georg Friedrich Händel

,

John Rutter

,

Melanie Marshall

2:51

4

Трек Messiah, HWV 56, Pt. 2: No. 23, He Was Despised and Rejected of Men

Messiah, HWV 56, Pt. 2: No. 23, He Was Despised and Rejected of Men

Royal Philharmonic Orchestra

,

Georg Friedrich Händel

,

John Rutter

,

Melanie Marshall

9:33

5

Трек Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 20, He Shall Feed His Flock Like a Shepherd

Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 20, He Shall Feed His Flock Like a Shepherd

Royal Philharmonic Orchestra

,

Georg Friedrich Händel

,

John Rutter

,

Joanne Lunn

,

Melanie Marshall

4:59

6

Трек Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 19, Then Shall the Eyes of the Blind Be Opened

Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 19, Then Shall the Eyes of the Blind Be Opened

Georg Friedrich Händel

,

John Rutter

,

Robert Quinney

,

Benjamin Bayl

,

Melanie Marshall

,

Tim Gill

0:23

7

Трек Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 9, O Thou That Tellest Good Tidings to Zion

Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 9, O Thou That Tellest Good Tidings to Zion

Royal Philharmonic Orchestra

,

Georg Friedrich Händel

,

John Rutter

,

The Cambridge Singers

,

Melanie Marshall

5:02

8

Трек Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 8, Behold, a Virgin Shall Conceive

Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 8, Behold, a Virgin Shall Conceive

Georg Friedrich Händel

,

John Rutter

,

Robert Quinney

,

Benjamin Bayl

,

Melanie Marshall

,

Tim Gill

0:23

9

Трек Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 6, But Who May Abide the Day of His Coming

Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 6, But Who May Abide the Day of His Coming

Royal Philharmonic Orchestra

,

Georg Friedrich Händel

,

John Rutter

,

Melanie Marshall

4:27

10

Трек Magnificat anima mea Domine, BuxWV Anh. 1

Magnificat anima mea Domine, BuxWV Anh. 1

Dietrich Buxtehude

,

The Cambridge Singers

,

La Nuova Musica

,

John Rutter

,

Grace Davidson

,

Katy Hill

,

Melanie Marshall

,

Ben Breakwell

,

James Holliday

,

Gabriel Crouch

8:06

11

Трек Have Yourself a Merry Little Christmas (Arr. J. Rutter for Voice, Oboe & Orchestra)

Have Yourself a Merry Little Christmas (Arr. J. Rutter for Voice, Oboe & Orchestra)

Hugh Martin

,

Melanie Marshall

,

John Anderson

,

Royal Philharmonic Orchestra

,

John Rutter

3:00

12

Трек Bernstein: West Side Story: America

Bernstein: West Side Story: America

Royal Liverpool Philharmonic Orchestra

,

Nick Ingman

,

Melanie Marshall

1:18:40

Похожие артисты

Melanie Marshall

