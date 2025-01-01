Артист
Melanie Marshall
1
Messiah, HWV 56, Pt. 3: No. 50, O Death, Where Is Thy Sting - No. 51, But Thanks Be to God
3:18
2
Messiah, HWV 56, Pt. 3: No. 49, Then Shall Be Brought to Pass
0:15
3
2:51
4
Messiah, HWV 56, Pt. 2: No. 23, He Was Despised and Rejected of Men
9:33
5
Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 20, He Shall Feed His Flock Like a Shepherd
4:59
6
Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 19, Then Shall the Eyes of the Blind Be Opened
0:23
7
Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 9, O Thou That Tellest Good Tidings to Zion
5:02
8
Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 8, Behold, a Virgin Shall Conceive
0:23
9
Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 6, But Who May Abide the Day of His Coming
4:27
10
8:06
11
Have Yourself a Merry Little Christmas (Arr. J. Rutter for Voice, Oboe & Orchestra)
3:00