Артист

Jessye Norman

41 подписчик

Джесси Норман (англ. Jessye Norman; род. 15 сентября 1945, Огаста, штат Джорджия) — американская певица (сопрано). Училась в США. В 1969 дебютировала в Берлине в роли Елизаветы («Тангейзер» Вагнера), в 1972 — в Ла Скала в роли Аиды («Аида» Верди) и в Ковент-Гарден в роли Кассандры («Троянцы» Берлиоза). Среди других оперных партий — Кармен («Кармен» Бизе), Ариадна («Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса), Саломея («Саломея» Р. Штрауса), Иокаста («Царь Эдип» Стравинского).
Трек Brahms: Geistliches Wiegenlied, Op. 91, No. 2

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Brahms: Geistliches Wiegenlied, Op. 91, No. 2

Jessye Norman

ТОП АЛЬБОМ

Richard Strauss: Four Last Songs; 6 Orchestral Songs

Релиз Richard Strauss: Four Last Songs; 6 Orchestral Songs
Jessye Norman
Jessye Norman и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Brahms: Geistliches Wiegenlied, Op. 91, No. 2

Brahms: Geistliches Wiegenlied, Op. 91, No. 2

Jessye Norman

,

Daniel Barenboim

,

Wolfram Christ

6:11

2

Трек Wagner: Lohengrin, WWV 75 / Act 1 - "Nun höret mich und achtet wohl"

Wagner: Lohengrin, WWV 75 / Act 1 - "Nun höret mich und achtet wohl"

Dietrich Fischer-Dieskau

,

Plácido Domingo

,

Siegmund Nimsgern

,

Hans Sotin

,

Jessye Norman

,

Eva Randová

,

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

,

Wiener Philharmoniker

,

Sir Georg Solti

7:02

3

Трек Purcell: Dido and Aeneas, Z.626 / Act 3 - "Thy hand, Belinda...When I am laid in earth"

Purcell: Dido and Aeneas, Z.626 / Act 3 - "Thy hand, Belinda...When I am laid in earth"

Jessye Norman

,

English Chamber Orchestra

,

Raymond Leppard

5:23

4

Трек Mascagni: Cavalleria rusticana - "Oh! Il Signore vi manda" (Duetto)

Mascagni: Cavalleria rusticana - "Oh! Il Signore vi manda" (Duetto)

Jessye Norman

,

Дмитрий Александрович Хворостовский

,

Orchestre De Paris

,

Семен Бычков

5:09

5

Трек Les Contes d'Hoffmann, Act 4: "Belle nuit, ô nuit d'amour" (Barcarolle) [Nicklausse, Giulietta, Chorus]

Les Contes d'Hoffmann, Act 4: "Belle nuit, ô nuit d'amour" (Barcarolle) [Nicklausse, Giulietta, Chorus]

Sylvain Cambreling

,

Ann Murray

,

Jessye Norman

4:23

6

Трек Mascagni: Cavalleria rusticana - "Fior di giaggiolo"

Mascagni: Cavalleria rusticana - "Fior di giaggiolo"

Marta Senn

,

Giuseppe Giacomini

,

Jessye Norman

,

Orchestre De Paris

,

Семен Бычков

3:03

7

Трек Mascagni: Cavalleria rusticana - "Regina coeli laetare...Innegiamo, il Signor non è morto" (Preghiera)

Mascagni: Cavalleria rusticana - "Regina coeli laetare...Innegiamo, il Signor non è morto" (Preghiera)

Jessye Norman

,

Rosa Laghezza

,

Orchestre De Paris

,

Семен Бычков

6:42

8

Трек Mascagni: Cavalleria rusticana - "Voi lo sapete, o mama" (Romanza)

Mascagni: Cavalleria rusticana - "Voi lo sapete, o mama" (Romanza)

Rosa Laghezza

,

Jessye Norman

,

Orchestre De Paris

,

Семен Бычков

6:04

9

Трек Mascagni: Cavalleria rusticana - "Dite, mama Lucia"

Mascagni: Cavalleria rusticana - "Dite, mama Lucia"

Jessye Norman

,

Orchestre De Paris

,

Семен Бычков

4:11

10

Трек Mozart: Die Gärtnerin aus Liebe, K.196 / Act 2 - "Um deine Straf zu fühlen"

Mozart: Die Gärtnerin aus Liebe, K.196 / Act 2 - "Um deine Straf zu fühlen"

Jessye Norman

,

NDR Elbphilharmonie Orchester

,

Hans Schmidt-Isserstedt

4:56

11

Трек R. Strauss: Salome, Op.54 / Scene 4 - "Tanz für mich, Salome"

R. Strauss: Salome, Op.54 / Scene 4 - "Tanz für mich, Salome"

Walter Raffeiner

,

Jessye Norman

,

Kerstin Witt

,

James Morris

,

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

小澤征爾

4:13

12

Трек Mascagni: Cavalleria rusticana - "Mama, quel vino è generoso" - "Turiddu?! Che vuoi dire?"

Mascagni: Cavalleria rusticana - "Mama, quel vino è generoso" - "Turiddu?! Che vuoi dire?"

Giuseppe Giacomini

,

Rosa Laghezza

,

Jessye Norman

,

Orchestre De Paris

,

Семен Бычков

5:36

Альбомы

Релиз Gluck: Opera Gala
Gluck: Opera Gala2020 · Christoph Willibald Gluck, Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Munich Radio Orchestra, Cappella Coloniensis, ORF-Symphonieorchester, Serge Baudo, Lamberto Gardelli, Ferdinand Leitner, Anthony Spiri, Leopold Hager, Jessye Norman, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer-Dieskau, Pilar Lorengar, Franco Bonisolli, Bavarian Radio Chorus, Thomas Moser, Kaaren Erickson, Ruth-Margret Pütz, Elisabeth Söderström, Lothar Zagrosek, Jan-Hendrick Rootering, Iris Vermillion, Robert Gambill, Walton Groenroos, Alexandrina Milcheva, Kölner RundfunkChor, Anne Tedards, Sylvia Greenberg, Ileana Cotrubas, Gabriele Fontana, Julie Kaufmann, Anna-Marie Rodde, Marga Schiml, Arnold Schoenberg Chor, Robrt Gambill, Chor des Osterreichischen Rundfunks, Annegeer Stumphius, Anna-Maria Rodde, Claes-Håkan Ahnsjö, Ulrich Ress
Релиз Best of Jessye Norman
Best of Jessye Norman2020 · Jessye Norman
Релиз The Last Night of the Proms
The Last Night of the Proms2019 · Sir Colin Davis, BBC Chorus, BBC Choral Society, BBC Symphony Orchestra, Jessye Norman, Elizabeth Bainbridge, BBC Singers
Релиз Une vie pour le chant
Une vie pour le chant2013 · Jessye Norman
Релиз Roots: My Life, My Song
Roots: My Life, My Song2009 · Jessye Norman
Релиз The Very Best of Jessye Norman
The Very Best of Jessye Norman2003 · Jessye Norman
Релиз The Very Best of Jessye Norman
The Very Best of Jessye Norman2003 · Jessye Norman
Релиз I Was Born In Love With You - Music By Michel Legrand
I Was Born In Love With You - Music By Michel Legrand2000 · Jessye Norman, Michel Legrand
Релиз In The Spirit - Sacred Music For Christmas
In The Spirit - Sacred Music For Christmas1996 · Jessye Norman
Релиз Wagner: Parsifal - Highlights
Wagner: Parsifal - Highlights1994 · Kurt Moll, James Levine, Jessye Norman, Plácido Domingo, James Morris, Metropolitan Opera Orchestra
Релиз Richard Strauss: Salome
Richard Strauss: Salome1994 · Walter Raffeiner, James Morris, Jessye Norman, 小澤征爾, Richard Leech, Kerstin Witt, Sächsische Staatskapelle Dresden
Релиз Mahler: Symphonies Nos 3 & 6
Mahler: Symphonies Nos 3 & 61993 · 小澤征爾, The American Boychoir, Jessye Norman, Tanglewood Festival Chorus, Boston Symphony Orchestra
Релиз Jessye Norman at Notre-Dame
Jessye Norman at Notre-Dame1992 · Jessye Norman, Orchestre de l'Opéra National de Lyon, Lawrence Foster
Релиз Lucky To Be Me
Lucky To Be Me1992 · Jessye Norman, Джон Уильямс
Релиз Jessye Norman - Classics
Jessye Norman - Classics1991 · Jessye Norman

