Кроме рок-группы известен также джазовый коллектив в составе: David Samuels | Vibraharp, Marimba Michael DiPasqua | Drums, Percussion Paul McCandless | Soprano Saxophone, Oboe, English Horn (работает в Oregon) David Darling | Cello Ratzo Harris | Bass Типичный ECM-саунд: холодный, тягучий, печальный (если не сказать "тоскливый"). И невероятно красивый и профессиональный. Все исполнители - мастера экстра-класса, зарекомендовавшие себя как сольной работой, так и в самых разнообразных составах.