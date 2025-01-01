Артист
Кроме рок-группы известен также джазовый коллектив в составе: David Samuels | Vibraharp, Marimba Michael DiPasqua | Drums, Percussion Paul McCandless | Soprano Saxophone, Oboe, English Horn (работает в Oregon) David Darling | Cello Ratzo Harris | Bass Типичный ECM-саунд: холодный, тягучий, печальный (если не сказать "тоскливый"). И невероятно красивый и профессиональный. Все исполнители - мастера экстра-класса, зарекомендовавшие себя как сольной работой, так и в самых разнообразных составах.
Альбомы
Blue2020 · Gallery
Work in Progress2020 · Gallery
Welcome to Europe2020 · Gallery, Voggy
Wind + Waves EP2019 · Gallery
Essential 70s Music2015 · Chicory Tip, Brewer & Shipley, Carl Carlton, Hamilton, Detroit Emeralds, Ambrosia, Joe Frank & Reynolds, Main Ingredient, Maria Muldaur, Billy Paul, Tavares, Gallery, Lobo, Walter Egan, Chaka Khan
Restless2013 · Gallery
Happy Birthday2012 · Gallery, Voggi
Road Sign2012 · Gallery
Dream Again2011 · Gallery
Come Alive2011 · Gallery
The Wind That Shakes The Barley2011 · Gallery
Satu Arah2010 · Gallery
Gallery's Greatest Hits: Original Masters2010 · Gallery
Welcome to Europe2009 · Gallery
Welcome to Europe2008 · Gallery