Артист

Gallery

3 подписчика

Кроме рок-группы известен также джазовый коллектив в составе: David Samuels | Vibraharp, Marimba Michael DiPasqua | Drums, Percussion Paul McCandless | Soprano Saxophone, Oboe, English Horn (работает в Oregon) David Darling | Cello Ratzo Harris | Bass Типичный ECM-саунд: холодный, тягучий, печальный (если не сказать "тоскливый"). И невероятно красивый и профессиональный. Все исполнители - мастера экстра-класса, зарекомендовавшие себя как сольной работой, так и в самых разнообразных составах.
Трек Nice to Be with You (Re-Recorded)

Nice to Be with You (Re-Recorded)

Gallery

Essential 70s Music

Релиз Essential 70s Music
Gallery
Популярные треки

Трек Nice to Be with You (Re-Recorded)

Nice to Be with You (Re-Recorded)

Gallery

3:03

Трек Nice to Be with You

Nice to Be with You

Gallery

3:06

Трек Wind + Waves

Wind + Waves

Gallery

4:08

Трек Take You Home

Take You Home

Gallery

3:03

Трек From Above or Below

From Above or Below

Gallery

4:27

Трек Icy Acres

Icy Acres

Gallery

5:03

Трек Blue

Blue

Gallery

3:33

Трек Rest in Peace

Rest in Peace

Gallery

3:08

Трек Happy Birthday (Rockin' Guitar Version)

Happy Birthday (Rockin' Guitar Version)

Gallery

Voggi

3:29

Трек Life in Color (Revised)

Life in Color (Revised)

Gallery

MvkeyyJ

4:11

Трек (It's So) Nice to Be with You

(It's So) Nice to Be with You

Gallery

2:50

Трек Welcome 2 Europe

Welcome 2 Europe

Young Guitar Generation

Gallery

Farez

3:48

Альбомы

Релиз Blue
Blue2020 · Gallery
Релиз Work in Progress
Work in Progress2020 · Gallery
Релиз Welcome to Europe
Welcome to Europe2020 · Gallery, Voggy
Релиз Wind + Waves EP
Wind + Waves EP2019 · Gallery
Релиз Essential 70s Music
Essential 70s Music2015 · Chicory Tip, Brewer & Shipley, Carl Carlton, Hamilton, Detroit Emeralds, Ambrosia, Joe Frank & Reynolds, Main Ingredient, Maria Muldaur, Billy Paul, Tavares, Gallery, Lobo, Walter Egan, Chaka Khan
Релиз Restless
Restless2013 · Gallery
Релиз Happy Birthday
Happy Birthday2012 · Gallery, Voggi
Релиз Road Sign
Road Sign2012 · Gallery
Релиз Dream Again
Dream Again2011 · Gallery
Релиз Come Alive
Come Alive2011 · Gallery
Релиз The Wind That Shakes The Barley
The Wind That Shakes The Barley2011 · Gallery
Релиз Satu Arah
Satu Arah2010 · Gallery
Релиз Gallery's Greatest Hits: Original Masters
Gallery's Greatest Hits: Original Masters2010 · Gallery
Релиз Welcome to Europe
Welcome to Europe2009 · Gallery
Релиз Welcome to Europe
Welcome to Europe2008 · Gallery

Gallery
Gallery

