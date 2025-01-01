О нас

Martyr

Группа Martyr образована в городе Квебек, Канада в 1994 году братьями François и Daniel Mongrain. Их музыку можно определить как technical progressive death metal. Путанная и агрессивная мелодика Martyr основана на сложных структурах и размерах, которые соединяются со множеством эмоций из многих других музыкальных стилей и, возможно, даже жанров. Музыка Martyr не ограничена какими-либо правилами традиционной дэт-метал музыки. Группа, стремится раздвинуть всяческие рамки и разрушить предубеждения о дэте.
Fear

Martyr

Dark Believer

Martyr
Fear

Martyr

4:33

Four Walls

Martyr

4:16

Volume Of Judgement

SACRED CULT

,

Martyr

3:01

Take Me Home

Martyr

5:30

Speed of Samurai

Martyr

4:51

SIGMA

SACRED CULT

,

Martyr

,

KILLAJOSEPH

1:50

LET EM AFRAID

SACRED CULT

,

Martyr

2:10

SUNNY DAYZ

SACRED CULT

,

Martyr

1:39

EXORCISM

SACRED CULT

,

Martyr

2:01

For the Universe - Theme

Martyr

1:28

Black Sun

Martyr

4:41

Dark Believer2025 · Martyr
era2025 · enteernal, Martyr
Lumière blanche2021 · Martyr
Yeux bleus2021 · Martyr
Self Inflicted Genocide2020 · Martyr
Keeping It Together2017 · Martyr
Hold Still2017 · Martyr
Circle of 82014 · Martyr
Fear2009 · Martyr

Martyr

Altar of Plagues

Freedom Call

Garrett Peters

Orden Ogan

Zuberoa Aznárez

WarKings

Dark Sarah

Lex Press

Dan Vasc

Rhapsody Of Fire

Jani Liimatainen

Civil War