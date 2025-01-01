Артист
Martyr
17 подписчиков
Группа Martyr образована в городе Квебек, Канада в 1994 году братьями François и Daniel Mongrain. Их музыку можно определить как technical progressive death metal. Путанная и агрессивная мелодика Martyr основана на сложных структурах и размерах, которые соединяются со множеством эмоций из многих других музыкальных стилей и, возможно, даже жанров. Музыка Martyr не ограничена какими-либо правилами традиционной дэт-метал музыки. Группа, стремится раздвинуть всяческие рамки и разрушить предубеждения о дэте.
Волна по артисту
Martyr и другие похожие артисты
2
4:16
4
5:30
6
1:50
8
1:39
9
2:01