О нас

Команда

Звук Бизнес

Креаторам

Подкастерам

Ввести промокод

Контакты

Частые вопросы

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Артист

Fritz Ollendorff

1 подписчик

Трек Il barbiere di Siviglia, Act 2: "Ah, disgraziati noi!" (Figaro, Count Almaviva, Rosina, Basilio, Bartolo)

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Il barbiere di Siviglia, Act 2: "Ah, disgraziati noi!" (Figaro, Count Almaviva, Rosina, Basilio, Bartolo)

Maria Callas

ТОП АЛЬБОМ

Don Giovanni

Релиз Don Giovanni
Fritz Ollendorff
Волна по артисту
Волна по артисту
Волна по артисту

Волна по артисту


Fritz Ollendorff и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Il barbiere di Siviglia, Act 2: "Ah, disgraziati noi!" (Figaro, Count Almaviva, Rosina, Basilio, Bartolo)

Il barbiere di Siviglia, Act 2: "Ah, disgraziati noi!" (Figaro, Count Almaviva, Rosina, Basilio, Bartolo)

Maria Callas

,

Fritz Ollendorff

,

Luigi Alva

,

Nicola Zaccaria

,

Tito Gobbi

1:30

2

Трек Il barbiere di Siviglia, Act 2: "Di sì felice innesto" (Figaro, Berta, Bartolo, Basilio, Rosina, Count Almaviva, Chorus)

Il barbiere di Siviglia, Act 2: "Di sì felice innesto" (Figaro, Berta, Bartolo, Basilio, Rosina, Count Almaviva, Chorus)

Maria Callas

,

Fritz Ollendorff

,

Gabriella Carturan

,

Luigi Alva

,

Nicola Zaccaria

,

Philharmonia Chorus

,

Tito Gobbi

2:07

3

Трек Il barbiere di Siviglia, Act 1: "Ora mi sento meglio" (Rosina, Bartolo)

Il barbiere di Siviglia, Act 1: "Ora mi sento meglio" (Rosina, Bartolo)

Maria Callas

,

Fritz Ollendorff

1:23

4

Трек Ariadne auf Naxos, Op. 60, TrV 228a: "Hübsch gepredigt! Aber tauben Ohren!" (Harlekin, Zerbinetta, Brighella, Scaramuccio, Truffaldin)

Ariadne auf Naxos, Op. 60, TrV 228a: "Hübsch gepredigt! Aber tauben Ohren!" (Harlekin, Zerbinetta, Brighella, Scaramuccio, Truffaldin)

Herbert von Karajan

,

Fritz Ollendorff

,

Gerhard Unger

,

Helmut Krebs

,

Hermann Prey

,

Rita Streich

7:52

5

Трек Ariane à Naxos, Op. 60, Act I: "Ach! Wo war ich?" (Ariadne, Echo, Harlequin, Zerbinetta, Brighella, Truffaldino)

Ariane à Naxos, Op. 60, Act I: "Ach! Wo war ich?" (Ariadne, Echo, Harlequin, Zerbinetta, Brighella, Truffaldino)

Philharmonia Orchestra

,

Herbert von Karajan

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Anny Felbermayer

,

Hermann Prey

,

Rita Streich

,

Helmu Krebs

,

Fritz Ollendorff

3:22

6

Трек The Barber of Seville: Act I, Dunque io son… tu non m'inganni?

The Barber of Seville: Act I, Dunque io son… tu non m'inganni?

Maria Callas

,

Tito Gobbi

,

Luigi Alva

,

Fritz Ollendorff

,

Nicola Zaccaria

5:08

7

Трек Le Nozze di Figaro K. 492: Act III Scene 5: Sextet: Lass mein liebes Kind dich nennen

Le Nozze di Figaro K. 492: Act III Scene 5: Sextet: Lass mein liebes Kind dich nennen

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Otmar Suitner

,

Hermann Prey

,

Walter Berry

,

Fritz Ollendorff

,

Anneliese Rothenberger

,

Jürgen Förster

,

Annelies Burmeister

4:47

8

Трек Il barbiere di Siviglia, Act 2: "Buona sera, mio signore" (Rosina, Count Almaviva, Figaro, Bartolo, Basilio)

Il barbiere di Siviglia, Act 2: "Buona sera, mio signore" (Rosina, Count Almaviva, Figaro, Bartolo, Basilio)

Maria Callas

,

Fritz Ollendorff

,

Luigi Alva

,

Nicola Zaccaria

,

Tito Gobbi

5:15

9

Трек Le Nozze di Figaro K. 492: Act IV: Holla, Leute!

Le Nozze di Figaro K. 492: Act IV: Holla, Leute!

Sächsische Staatskapelle Dresden

,

Otmar Suitner

,

Peter Schreier

,

Edith Mathis

,

Hermann Prey

,

Walter Berry

,

Fritz Ollendorff

,

Siegfried Vogel

,

Anneliese Rothenberger

,

Jürgen Förster

,

Annelies Burmeister

,

Hilde Güden

,

Rosemarie Rönisch

4:38

10

Трек Ariadne auf Naxos, Op. 60, TrV 228a: The Opera: Die Dame gibt mit truben Sinn: (Brighella, Scaramuccio, Harlequin, Truffaldino, Zerbinetta)

Ariadne auf Naxos, Op. 60, TrV 228a: The Opera: Die Dame gibt mit truben Sinn: (Brighella, Scaramuccio, Harlequin, Truffaldino, Zerbinetta)

Philharmonia Orchestra

,

Herbert von Karajan

,

Richard Strauss

,

Irmgard Seefried

,

Rita Streich

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Helmut Krebs

,

Hermann Prey

,

Rudolf Schock

,

Anny Felbermayer

,

Lisa Otto

,

Grace Hoffman

,

Karl Dönch

,

Hugues Cuenod

,

Otakar Kraus

,

Gerhard Unger

,

Alfred Neugebauer

,

Fritz Ollendorff

,

Erich Strauss

5:33

11

Трек Ariane à Naxos, Op. 60, Act I: "Ein Schones war, hiess Theseus Ariadne" (Ariadne, Naiad, Dryad, Echo, Harlequin, Zerbinetta, Scaramuccio, Truffaldino)

Ariane à Naxos, Op. 60, Act I: "Ein Schones war, hiess Theseus Ariadne" (Ariadne, Naiad, Dryad, Echo, Harlequin, Zerbinetta, Scaramuccio, Truffaldino)

Philharmonia Orchestra

,

Herbert von Karajan

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Lisa Otto

,

Grace Hoffman

,

Anny Felbermayer

,

Hermann Prey

,

Rita Streich

,

Gerhard Unger

,

Fritz Ollendorff

6:50

12

Трек Ariadne auf Naxos, Op. 60, TrV 228a: "Ein Schönes war, hiess Theseus-Ariadne" (Ariadne, Najade, Dryade, Echo, Harlekin, Zerbinetta, Scaramuccio, Truffaldin)

Ariadne auf Naxos, Op. 60, TrV 228a: "Ein Schönes war, hiess Theseus-Ariadne" (Ariadne, Najade, Dryade, Echo, Harlekin, Zerbinetta, Scaramuccio, Truffaldin)

Herbert von Karajan

,

Anny Felbermayer

,

Elisabeth Schwarzkopf

,

Fritz Ollendorff

,

Gerhard Unger

,

Grace Hoffman

,

Hermann Prey

,

Lisa Otto

,

Rita Streich

6:51

Альбомы

Релиз Mozart: Die Zauberflöte
Mozart: Die Zauberflöte2017 · L'Orchestre de la Suisse Romande, Fritz Ollendorff, Karl Bohm
Релиз The Singing Actor, Vol. 6
The Singing Actor, Vol. 62013 · Philharmonia Orchestra, Tito Gobbi, Alceo Galliera, Luigi Alva, Maria Callas, Nicola Zaccaria, Fritz Ollendorff, Margherita Carosio, Loretta di Lelio, Nicola Monti, Gabriele Santini, James Robertson, Wilhelm Furtwängler, Oliviero De Fabritiis, Orchestra dell'Opera di Roma, Wiener Philharmoniker, Coro dell'opera di Roma
Релиз Don Giovanni
Don Giovanni2000 · Wolfgang Amadeus Mozart, Jean Giraudeau, Scipio Colombo, Mattiwilda Dobbs, Uta Graf, Alexander Krannhals, Fritz Ollendorff, Paolo Gorin, Orchestra Of The Badische Staatsoper, Chorus Of The Badische Staatsoper, Elisabeth Kingdon, Hans Hofmann

Похожие артисты

Fritz Ollendorff
Артист

Fritz Ollendorff

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож