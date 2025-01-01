Артист
Fritz Ollendorff
1 подписчик
ЗНАКОВЫЙ ТРЕК
Il barbiere di Siviglia, Act 2: "Ah, disgraziati noi!" (Figaro, Count Almaviva, Rosina, Basilio, Bartolo)
Волна по артисту
Fritz Ollendorff и другие похожие артисты
1
Il barbiere di Siviglia, Act 2: "Ah, disgraziati noi!" (Figaro, Count Almaviva, Rosina, Basilio, Bartolo)
1:30
2
Il barbiere di Siviglia, Act 2: "Di sì felice innesto" (Figaro, Berta, Bartolo, Basilio, Rosina, Count Almaviva, Chorus)
2:07
3
Il barbiere di Siviglia, Act 1: "Ora mi sento meglio" (Rosina, Bartolo)
1:23
4
Ariadne auf Naxos, Op. 60, TrV 228a: "Hübsch gepredigt! Aber tauben Ohren!" (Harlekin, Zerbinetta, Brighella, Scaramuccio, Truffaldin)
7:52
5
Ariane à Naxos, Op. 60, Act I: "Ach! Wo war ich?" (Ariadne, Echo, Harlequin, Zerbinetta, Brighella, Truffaldino)
3:22
6
The Barber of Seville: Act I, Dunque io son… tu non m'inganni?
5:08
7
Le Nozze di Figaro K. 492: Act III Scene 5: Sextet: Lass mein liebes Kind dich nennen
4:47
8
Il barbiere di Siviglia, Act 2: "Buona sera, mio signore" (Rosina, Count Almaviva, Figaro, Bartolo, Basilio)
5:15
9
4:38
10
Ariadne auf Naxos, Op. 60, TrV 228a: The Opera: Die Dame gibt mit truben Sinn: (Brighella, Scaramuccio, Harlequin, Truffaldino, Zerbinetta)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
5:33
11
Ariane à Naxos, Op. 60, Act I: "Ein Schones war, hiess Theseus Ariadne" (Ariadne, Naiad, Dryad, Echo, Harlequin, Zerbinetta, Scaramuccio, Truffaldino)
6:50
12
Ariadne auf Naxos, Op. 60, TrV 228a: "Ein Schönes war, hiess Theseus-Ariadne" (Ariadne, Najade, Dryade, Echo, Harlekin, Zerbinetta, Scaramuccio, Truffaldin)
6:51