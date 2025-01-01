О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Артист

Jadiel

2 подписчика

Трек Calypso

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Calypso

Jadiel

ТОП АЛЬБОМ

Don't Be Mistaken

Релиз Don't Be Mistaken
Jadiel
Jadiel и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Calypso

Calypso

Jadiel

2:54

2

Трек Calentamiento

Calentamiento

Jadiel

3:38

3

Трек Ahora Te Vas

Ahora Te Vas

Jadiel

3:39

4

Трек Right Track

Right Track

Jadiel

,

SKINNY FABULOUS

2:39

5

Трек Enchuletiao

Enchuletiao

Jadiel

3:26

6

Трек Noche De Feria

Noche De Feria

Dvice

,

Jadiel

,

Baby Ranks

4:25

7

Трек Pa Bajarte El Calentamiento

Pa Bajarte El Calentamiento

Jadiel

3:36

8

Трек Sidechick Season

Sidechick Season

Jadiel

,

Birchill

2:34

9

Трек Shake Up (Remix)

Shake Up (Remix)

Jadiel

,

Demarco

2:21

10

Трек Addictive

Addictive

Charly Black

,

Jadiel

2:53

11

Трек Tal Vez Sera (Mambo Version)

Tal Vez Sera (Mambo Version)

borja navarro

,

Jadiel

3:04

Альбомы

Релиз Don't Be Mistaken
Don't Be Mistaken2024 · Jadiel
Релиз Cold as a Corpse
Cold as a Corpse2022 · Jadiel
Релиз Greed
Greed2022 · Jadiel
Релиз Las Cosas Que Viví
Las Cosas Que Viví2021 · Jadiel
Релиз Possession
Possession2021 · Jadiel
Релиз Cherryblossom
Cherryblossom2021 · Jadiel
Релиз Pra Sempre
Pra Sempre2021 · Simone Brown, Jadiel
Релиз Vudú
Vudú2021 · Jadiel
Релиз A Música
A Música2021 · Heloá Holanda, Jadiel
Релиз Deserve It All
Deserve It All2020 · Jadiel
Релиз Progresso Pros Nossos
Progresso Pros Nossos2020 · Jadiel
Релиз Nada
Nada2020 · Jadiel
Релиз Regalo
Regalo2020 · Jadiel
Релиз Libertad
Libertad2020 · Jadiel
Релиз Call Me Jadel
Call Me Jadel2020 · Jadiel

Похожие артисты

Jadiel
Артист

Jadiel

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож