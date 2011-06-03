Артист
The Sunshine Underground
Страницей управляет артист
Звук гарантирует — этот профиль ведёт сам артист и его команда.
Подтвержденный профиль позволяет:
Верификацию можно пройти в СТУДИО — цифровом помощнике артиста и его команды.
Популярное за месяц
Популярный релиз
Все релизы
Об Артисте
The Sunshine Underground определяют своё направление как смесь инди, попа и электроники, однако в их композициях чувствуется дух панка и фанка. Собрались ребята в 2000 году и название взяли из альбома "Surrender" группы The Chemical Brothers. Хотя группа и базируется в Лидсе, родными городами для участников являются Telford и Shrewsbury, а познакомились они во время обучения в колледже. ещё