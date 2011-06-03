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The Sunshine Underground

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Популярное за месяц

Обложка трека

Commercial Breakdown

The Sunshine Underground

3:50
Обложка трека

Borders (Single Version)

The Sunshine Underground

3:25
Обложка трека

We've Always Been Your Friends

The Sunshine Underground

3:36
Обложка трека

You Never Party

The Sunshine Underground

3:29
Обложка трека

Put You In Your Place

The Sunshine Underground

3:16
Обложка трека

Out Of Control

The Sunshine Underground

2:38

Популярный релиз

2006 •  Альбом

Raise The Alarm 

1

Wake Up

The Sunshine Underground

2:31

2

Put You In Your Place

The Sunshine Underground

3:16

3

Dead Scene

The Sunshine Underground

3:55

Все релизы

Обложка альбома

Spell It Out

2010 • Сингл

Обложка альбома

Nobody's Coming To Save You

2010 • Альбом

Обложка альбома

Everything, Right Now EP

2009 • Сингл

Обложка альбома

Everything, Right Now EP

2009 • Сингл

Обложка альбома

Borders

2007 • Сингл

Обложка альбома

Raise The Alarm

2006 • Альбом

Обложка альбома

I Ain't Losing Any Sleep

2006 • Сингл

Об Артисте

The Sunshine Underground определяют своё направление как смесь инди, попа и электроники, однако в их композициях чувствуется дух панка и фанка. Собрались ребята в 2000 году и название взяли из альбома "Surrender" группы The Chemical Brothers. Хотя группа и базируется в Лидсе, родными городами для участников являются Telford и Shrewsbury, а познакомились они во время обучения в колледже. ещё