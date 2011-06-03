Об Артисте

The Sunshine Underground определяют своё направление как смесь инди, попа и электроники, однако в их композициях чувствуется дух панка и фанка. Собрались ребята в 2000 году и название взяли из альбома "Surrender" группы The Chemical Brothers. Хотя группа и базируется в Лидсе, родными городами для участников являются Telford и Shrewsbury, а познакомились они во время обучения в колледже. ещё