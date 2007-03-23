Об Артисте

История группы Days of Fate 1993 – 1995 История группы Days Of Fate началась в конце 1992 когда Dirk S. и René P, известный как основатель группы Disaster’ Time, находились в поисках других участников для создания новой группы. Впервые они встретились в дрезденском клубе, дискутируя о стилях музыки. Вскоре был найден и третий участник André S., также принадлежавший к местной электро-сцене. Однако по-прежнему не хватало вокалиста. В начале 1993 группа нашла его в лице Torsten K., который не тольк... ещё