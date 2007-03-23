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Days of Fate

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Популярное за месяц

Обложка трека

Nervous Times (Absurd Minds Remix)

Days of Fate

4:23
Обложка трека

Bizarre Love Triangle (Split Mix)

Days of Fate

4:45
Обложка трека

Bizarre Love Triangle (US Edit)

Days of Fate

4:26
Обложка трека

Nervous Times

Days of Fate

3:21
Обложка трека

Nervous Times (Nuv Session Acoustic)

Days of Fate

2:57
Обложка трека

The Time Is Right

Days of Fate

3:06

Популярный релиз

2002 •  Альбом

Home-Made Cake of the Day 

1

Perfect Time

Days of Fate

3:56

2

Leaving My Avenue Today

Days of Fate

4:37

3

Nervous Times

Days of Fate

3:21

Все релизы

Обложка альбома

Traffic

2007 • Альбом

Обложка альбома

Home-Made Cake of the Day

2002 • Альбом

Обложка альбома

Nervous Times

2002 • Альбом

Об Артисте

История группы Days of Fate 1993 – 1995 История группы Days Of Fate началась в конце 1992 когда Dirk S. и René P, известный как основатель группы Disaster’ Time, находились в поисках других участников для создания новой группы. Впервые они встретились в дрезденском клубе, дискутируя о стилях музыки. Вскоре был найден и третий участник André S., также принадлежавший к местной электро-сцене. Однако по-прежнему не хватало вокалиста. В начале 1993 группа нашла его в лице Torsten K., который не тольк... ещё