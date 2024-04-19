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Ernest Ranglin

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Популярное за месяц

Обложка трека

Ball Of Fire

Ernest Ranglin

6:07
Обложка трека

Congo Man

Ernest Ranglin

4:56
Обложка трека

King Tubby Meets The Rockers

Ernest Ranglin

5:07
Обложка трека

Stop That Train

Ernest Ranglin

5:40
Обложка трека

Surfin'

Ernest Ranglin

5:43
Обложка трека

Undecided

Ernest Ranglin

4:24

Популярный релиз

1996 •  Альбом

Below The Bassline 

1

Congo Man

Ernest Ranglin

4:56

2

Surfin'

Ernest Ranglin

5:43

3

King Tubby Meets The Rockers

Ernest Ranglin

5:07

Все релизы

Обложка альбома

Squirrel Inna Barrel

2024 • Сингл

Обложка альбома

Memories of Old

2023 • Сингл

Обложка альбома

Guitar in Ernest

2023 • Альбом

Обложка альбома

Jazz Jamaica

2016 • Альбом

Обложка альбома

Ranglypso

2015 • Альбом

Обложка альбома

Untitled

2014 • Альбом

Обложка альбома

Bless Up

2014 • Альбом

Обложка альбома

Guitar in Ernest

2013 • Альбом

Обложка альбома

Boss Reggae

2013 • Альбом

Обложка альбома

The Definitive Ernest Ranglin

2012 • Альбом

Об Артисте

Гитарист с Ямайки Эрнест Ранглин — тонкий виртуоз. Его стиль экономичен, даже скуп на выразительные средства, но тем не менее его можно назвать утонченным и искушенным музыкантом. Он был одним из первопроходцев стиля ска. Сессионный гитарист Studio One, который находился у истоков стиля и, можно сказать, во многом определял сам стиль. В Лондоне являлся резидентом джазового клуба Ронни Скотта (Ronnie Scott’s jazz club). Участвовал во многих проектах Island records. Выступал как аранжировщик в хит... ещё

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