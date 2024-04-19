Ernest Ranglin

Об Артисте

Гитарист с Ямайки Эрнест Ранглин — тонкий виртуоз. Его стиль экономичен, даже скуп на выразительные средства, но тем не менее его можно назвать утонченным и искушенным музыкантом. Он был одним из первопроходцев стиля ска. Сессионный гитарист Studio One, который находился у истоков стиля и, можно сказать, во многом определял сам стиль. В Лондоне являлся резидентом джазового клуба Ронни Скотта (Ronnie Scott’s jazz club). Участвовал во многих проектах Island records. Выступал как аранжировщик в хит... ещё